Маленькие тагильчане смогут познакомиться с Серой Шейкой, Комаром Комаровичем и другими персонажами «Аленушкиных сказок»
29 марта 2012, 16:17ОбществоВалерия Лошкарева
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Новая выставка из цикла «Детский музей», посвященная 160-летию известного уральского писателя Мамина-Сибиряка, открылась 28 марта в мемориально-литературном музее писателя А.П. Бондина, по адресу: ул. Красноармейская, 8.
На экспозиции юные тагильчане смогут узнать многое о жизни и творчестве писателя, в том числе познакомиться и с героями его сказок: зверями, птицами, рыбами, насекомыми, умеющими говорить и наделенными человеческими чертами.
Как рассказали в отделе информации музея-заповедника, к которому относится музей писателя А.П. Бондина, создателям выставки удалось передать внутренний мир героев сказок, и маленьким посетителям удастся погрузиться в этот удивительный мир. Котишка Мурка, мохнатый Мишка, Комар Комарович, Муха, Серая Шейка, Петух, Индюк и другие персонажи, окруженные природным материалом, старинными предметами быта, словно живут в экспозиционных витринах.
На фото - открытие выставки
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