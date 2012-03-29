Мэрия Екатеринбурга выступает против создания велодорожек в парках

Накануне МУГИСО заявило о предстоящих проверках и благоустройстве парков Екатеринбурга. Планируется, что в скором времени на территории лесных зон в городе появятся «цивилизованные парки с современным ландшафтным дизайном, удобными тропинками и скамейками,велосипедными дорожками, освещенными лыжными трассами и урнами для мусора». Соответствующая концепция преобразования лесопарков уже разработана и сейчас проходит согласование в профильных ведомствах.

У мэрии Екатеринбурга на этот счетсвое мнение. Как заявил представитель мэрии Сергей Архипов, то, что сегодня делается в лесопарках Екатеринбурга, может нанести серьезный вред природным ресурсам и экологии города.

Екатеринбург - уникальнейший город, он сохранил свою зеленую зону. С 1961 года по 2006-й, когда всеми городскими лесами и лесопарками распоряжался город, было выведено из состава Лесного фонда всего 18 га леса, использованных на иные объекты: дороги и т. п. Сейчас, когда МУГИСО забрало порядка 12,5 га городских лесопарков в свое ведение, их площадь за 4 года уменьшилась на 500 га. На них построили различные, в том числе торговые, объекты. Сегодня МУГИСО готовит огромный проект по использованию рекреационных зон лесопарков Екатеринбурга, где планируется построить велодорожки, дороги для проезда транспорта, создать инфраструктуру для обеспечения отдыха. Мы против такого использования лесопарков рассказывает Сергей Архипов, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.

По его мнению эти планы - «обыкновенный рейдерский захват» государственной территории, пишет «Уральский рабочий». Областные власти используют брешь в законодательстве: лесопарки относятся к особо охраняемым территориям, в то же время лес растет на земле. Они продают земли. «Делается это просто - вырубается лес, насыпается дорога, строится домик, а потом все это приватизируется», - заявляет господин Архипов.

Позиция МУГИСО в этом вопросе однозначна: министерство не продает, а сдает в аренду лесные участки, следит за состоянием лесов и, кроме того, ведет кадастровый учет территорий, чего ранее город не делал.