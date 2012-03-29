Молодые водители предпочли безопасность развлечениям

Практически все молодые водители заявили, что хотели бы автомобиль, оснащенный системами слежения за «мертвыми зонами» и контроля рядности движения. Девять из десяти опрошенных ответили, что считают важным наличие у машины АБС. Как отмечает издание, среди водителей возрастом 25-35 лет так думают только восемь человек из десяти. В мае 2010 года издание Consumer Reports провело опрос американских водителей. В ходе него выяснилось, что американцы не готовы пожертвовать безопасностью машины ради ее низкого расхода топлива. Отказаться от нее смогли бы лишь 11 процентов покупателей новых машин и 14 процентов – старых.