Молодые водители предпочли безопасность развлечениям
29 марта 2012, 11:25ОбществоРОман БОТов
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Три молодых водителя из четырех считают электронные системы безопасности автомобилей действительно важными технологиями. К таким выводам пришла консалтинговая компания Accenture в ходе опроса тысячи автомобилистов в возрасте 18-24 лет, проживающих в семи странах мира, пишет USA Today. Издание отмечает, что система экстренного реагирования при аварии и система предупреждения столкновения оказались у девушек и юношей более востребованными, чем встроенные в машину развлекательные системы.
Практически все молодые водители заявили, что хотели бы автомобиль, оснащенный системами слежения за «мертвыми зонами» и контроля рядности движения. Девять из десяти опрошенных ответили, что считают важным наличие у машины АБС. Как отмечает издание, среди водителей возрастом 25-35 лет так думают только восемь человек из десяти. В мае 2010 года издание Consumer Reports провело опрос американских водителей. В ходе него выяснилось, что американцы не готовы пожертвовать безопасностью машины ради ее низкого расхода топлива. Отказаться от нее смогли бы лишь 11 процентов покупателей новых машин и 14 процентов – старых.
Фото Volvo
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