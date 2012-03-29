Музей искусств собирается перестраиваться
29 марта 2012, 08:43ОбществоОльга
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В нижнетагильском музее изобразительных искусств разрабатывают новую концепцию развития.
В результате музей должен стать не только культурным центром города, но иобласти. Для этого помещение нужно расширить, а, может быть, даже и перестроить, говорит заместитель директора музея по науке Елена Ильина.
Эскизы нового здания сейчас в качестве дипломных работ разрабатываютстуденты-архитекторы. Потом эти наброски передадут в свердловскоеМинистерство культуры, где и будет решаться вопрос о расширении музея.
© ИА Все новости
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