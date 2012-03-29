Обновленный Mitsubishi ASX дебютирует в Нью-Йорке

В продажу новинка поступит во второй половине 2012 года. В интерьере автомобиля появились новые материалы отделки и более современное оборудование. Кроме того, обновленный Mitsubishi ASX может похвастаться модернизированной подвеской и вариатором. На американском рынке автомобиль будет продаваться под именем Outlander Sport. Никаких изображений обновленного кроссовера пока нет, но японцы заявили, что машина получила новую переднюю часть и свежую заднюю часть кузова. Кроме того, в автомобиль добавили другие накладки на пороги кузова. Сообщается, что для США модель будет доступна только с одним двигателем мощностью 150 л.с. и объемом 2,0 литра, а также бесступенчатым вариатором. А вот на российском рынке для ASX можно будет заказать также 1,6- и 1,8-литровые бензиновые моторы мощностью 117 и 140 лошадок соответственно. Стоимость Mitsubishi ASX в нашей стране сейчас начинается с 749 000 рублей. После рестайлинга модель может немного подорожать.