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Роспотребнадзор признал 38 предприятий Нижнего Тагила и Пригородного района канцерогеноопасными
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роспотребнадзор признал 38 предприятий Нижнего Тагила и Пригородного района канцерогеноопасными

29 марта 2012, 17:17Общество
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