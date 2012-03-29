Роспотребнадзор признал 38 предприятий Нижнего Тагила и Пригородного района канцерогеноопасными

Точный список ведомство не публикует, а лишь отмечает, какими канцерогенами «травят» эти предприятия. Среди них акрилонитрил, асбесты, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен, бензол, 1,3-бутадиен, винилхлорид, древесная пыль (твердых пород деревьев: дуб, бук, береза, ясень и др.), кадмий и его соединения, диоксид кремния в форме Кварца и Кристобалита, минеральные неочищенные и не полностью очищенные масла (нефтяные и сланцевые), мышьяк и его неорганические соединения, никель и его соединения, формальдегид, соединения шестивалентного хрома, эпихлоргидрин, бытовые сажи и неорганические соединения свинца.