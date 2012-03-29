Роспотребнадзор признал 38 предприятий Нижнего Тагила и Пригородного района канцерогеноопасными
Нижнетагильский Роспотребнадзор обналичил информацию о том, что 38 предприятий на вверенной ему территории, то есть в городе и в Пригородном районе, канцерогеноопасны.
Точный список ведомство не публикует, а лишь отмечает, какими канцерогенами «травят» эти предприятия. Среди них акрилонитрил, асбесты, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен, бензол, 1,3-бутадиен, винилхлорид, древесная пыль (твердых пород деревьев: дуб, бук, береза, ясень и др.), кадмий и его соединения, диоксид кремния в форме Кварца и Кристобалита, минеральные неочищенные и не полностью очищенные масла (нефтяные и сланцевые), мышьяк и его неорганические соединения, никель и его соединения, формальдегид, соединения шестивалентного хрома, эпихлоргидрин, бытовые сажи и неорганические соединения свинца.
За невыполнение требований СанПиНа 1.2.2353-08, а также непроведение производственного лабораторного контроля за канцерогенными факторами за 2011 год санитарной службой города наложено 44 штрафа на общую сумму 307900 рублей, из них 30 на юридические лица (на сумму 300000 рублей).
© TagilCity.ru