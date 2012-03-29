Стас Михайлов пообещал перевоспитать полицейских

Певец Стас Михайлов в эфире «Русской службы новостей» заявил, что готовзаняться перевоспитанием полицейских совместно с другими «людьмиискусства». Напомним, сегодня глава МВД Рашид Нургалиев на круглом столе«Духовность, нравственность, закон» попросил «людей искусства» помочьполицейским «находить прекрасное в повседневном».

Деятели культуры при личной встрече с полицейскими могут сделать так,что «люди в полицейской одежде смогут стать добрее, теплее», сказал СтасМихайлов. Он также отметил, что его «прямая речь» на концертахблаготворно влияет на людей.