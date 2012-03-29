Свердловские пенсионеры будут ездить на электричках за половину стоимости
Пенсионеры Свердловской области с 1 апреля смогут воспользоваться льготным проездом на пригородном железнодорожном транспорте.
Ежегодно с 1 апреля по 31 октября пенсионеры по возрасту смогут ездить впоездах Свердловской пригородной компании за половину стоимости.
Льготный билет можно будет приобрести во всех кассах, а кроме того, пассажирам, садящимся на нетарифных станциях, у разъездных контролеров по пенсионному удостоверению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПК.
По словам гендиректора СПК Дмитрия Логинова, льгота для пенсионеров — очередная простая, удобная в использовании и, если так можно выразиться,«честная льгота». «Ведь цена поездки уменьшается в два раза», — отметилон.
Напомним, за последний год это уже шестая новация в рамках поручений губернатора Александра Мишарина. Среди них не только скидки «Дачник» и «Выходного дня», так полюбившиеся пассажирам, но и введение практики гибкого увеличения количества вагонов в летний период на дачных направлениях, снижение тарифов на проезд, запуск пригородного поезда Екатеринбург-Сосьва.