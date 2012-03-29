Тагильской многодетной семье вручили юбилейный сертификат на материнский капитал

Как сообщает нижнетагильское управление Пенсионного фонда, в этом годуисполнилось пять лет государственной программе по оказанию поддержки ввиде материнского капитала семьям, имеющим детей. За время действияпрограммы в Нижнем Тагиле выдано более 8 тысяч сертификатов мамам,которые родили после 2007 года второго или последующего ребенка.

Сегодня в Пенсионном фонде «юбилейный» 8-тысячный документ и подаркивручили Марине Чураковой – маме четверых детей. Семья Чураковых вложитсредства материнского (семейного) капитала в улучшение жилищных условий.

Важнее всего иметь свое жилье - так считает подавляющее большинствообладателей «маминых денег». «Квартира - образование – пенсия» - в такомпорядке определились приоритеты тагильчан. Около 2-х тысяч тех семей,которые уже получили свой сертификат, распорядились им в пользуулучшения жилищных условий сообщили в управлении.

В 2012 году сумма материнского капитала составляет 387 тысяч. Ожидается,что к 2014 году его размер составит 430 тысяч рублей, отметили вПенсионном фонде.