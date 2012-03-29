В начале апреля на Средний Урал наконец придет весна
29 марта 2012, 09:06Общество
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Уже в пятницу днем будет плюсовая температура.
По данным Свердловского Гидрометцентра, настоящая весна на Среднем Урале наступит уже к концу недели.
К началу апреля мы ожидаем серьезные подвижки: воздух прогреется доплюс 5-8 градусов, такая температура будет держаться стабильно. Уже 31марта – 1 апреля должно стать тепло рассказала главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.
Сегодня, 29 марта, температура воздуха составит –1-3 градуса, осадков не ожидается. А в пятницу, 30марта, столбик термометра днем перешагнет нулевую отметку, синоптики прогнозируют 2-4градуса тепла.
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