В начале апреля на Средний Урал наконец придет весна

По данным Свердловского Гидрометцентра, настоящая весна на Среднем Урале наступит уже к концу недели.

К началу апреля мы ожидаем серьезные подвижки: воздух прогреется доплюс 5-8 градусов, такая температура будет держаться стабильно. Уже 31марта – 1 апреля должно стать тепло рассказала главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 29 марта, температура воздуха составит –1-3 градуса, осадков не ожидается. А в пятницу, 30марта, столбик термометра днем перешагнет нулевую отметку, синоптики прогнозируют 2-4градуса тепла.