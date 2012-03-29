«Золотой петушок» часть 3, день 4. Гала-концерт

Опять же по традиции вели гала-концерт Настя Молочкова и Андрей Билль.Открыли же гала победители «Петушка» прошлого года, нижнетагильскаягруппа «Альянс-академия». Затем зрители смогли увидеть целую вереницулучших номеров двух конкурсных дней, заново пережить волнение изакрепить событие в своей памяти. В качестве гостей выступили гран-припрошлого года в конкурсе «Шанс» Араксия Агадженян, участник «Шанса» изБолгарии Йордан Марков и победительница все того же «Шанса» этого годаАся Арутюнян.

Показался странным один момент. Были обещаны путевки на «ДетскоеЕвровидение». Музыкальный редактор канала «РТР», занимающийся отборомучастников на «Детское Евровидение», Кира Чен присутствовала в жюри, нопо каким-то причинам приглашения объявлены не были.

И напоследок пара слов от председателя жюри Андрея Билля.

- «Золотой Петушок» 20 лет назад и сегодня? Разница есть?

- Разницы нет. Каждый год свои победители, которые уникальны по-своему.Каждый из них настоящий бриллиант и сравнивать между собой бриллиантынесправедливо.

На самом конкурсе изменения касаются прежде всего отборочных туров, гдепринимают участие тысячи человек, а к финалу приходят настоящиезвездочки, такие же звездочки, что и раньше, только раньше их выбиралине из тысячи, а из сотни и знали по именам. Поэтому уровень конкурсаостается очень высоким.

- Поддается ли «Петушок» сравнению с другими конкурсами?

- Замечательный конкурс. Его сила прежде всего в том, что все лучшеепредоставлено детям: звук, свет, сцена, аппаратура, мастера, которыеэтой системой управляют. Естественно, сегодня уже есть конкурсы, которыепроводит министерство культуры, - «Голоса XXI века», например, или наЯмале «Полярная звезда» - где все эти компоненты тоже существуют. Ониучились у «Петушка» и сегодня учатся не ронять эту высокую планку.

- А «Детское Евровидение» является конкурентом «Петушку»?

- Нет, «Детское Евровидение» это шоу-программа. Это совершенно неконкурс, там нет такого сравнения, которое есть здесь. Там нет такогожюри, которое судило бы так же по критериям. Это совсем другое.

- Какие участники за историю конкурса запомнились?

- Все лауреаты, все победители остаются в нашей памяти.

- Предскажите будущее конкурса.

-Я мечтаю, чтоб двадцать пятый год был таким же, как предыдущие, и желаю, чтоб следующие 55 лет мы тоже встретили.

Результаты конкурса таковы.

Спец призы жюри получили:

ансамбль «Ровесницы» Челябинск

Вадим Поважный Глазов

Анна Новоселова Киров

Алексей Куртеев Глазов

Даниил Хакимов Уфа

Екатерина Лаптева Верхний Уфалей

«Телевизионная надежда»

Анна Музафарова Челябинск

За вокальные данные

Ксения Батурина Новосибирск

За сценографию

группа «Карандаш» Нижний Тагил

Третье место:

Иван Помарков Канск

Диана Солдышева Новосибирск

Екатерина Миронова Челябинск

Екатерина Гришина Глазов

Валерия Ерошенко Глазов

группа «Папины дети» Новосибирск

Второе место:

группа «Некст-Академия» Нижний Тагил

Настя Фишер Челябинск

Екатерина Максимова Новосибирск

Елизавета Грек Челябинск

Александра Карабешкина Челябинск

Первое место:

Денис Сальников Екатеринбург

Лейсан Хасаншина с. Субханкулово

Аня Хаматханова Нижний Тагил

Группа «Гаврики» Уфа

И, наконец, Гран-при «Золотого петушка-2012» увезет в город Гай Нелля Колчина.