Сергей Носов обсудил взаимодействие с национальными общественными и религиозными организациями

Большой интерес собравшихся вызвали два проекта. Первый представила директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова. Она рассказала об обучающей программе культурно-речевой адаптации мигрантов и их детей «Учимся жить вместе».

Проект предполагает проведение занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей по изучению русского языка, погружению в языковую и культурную среду города, с последующей адаптацией к местным условиям. Также планируется предоставлять мигрантам консультативную помощь и проводить работы по культурному обмену в общении между людьми разных национальностей. Директор ООО «МедТехЛайт» Руслан Мансуров поделился с присутствующими планами по созданию центра трудовой адаптации мигрантов в Нижнем Тагиле.

Глава города отметил важность поставленных целей, и высказал свою точку зрения.

Обучение русскому языку очень важный момент. Необходимо выяснить, что надо сделать, чтобы принимать экзамены на знание русского языка в Нижнем Тагиле для получения вида на жительство, а не ездить для этого в Екатеринбург сказал Сергей Носов.

Он поддержал идею строительства центра трудовой адаптации: «Мы будем это делать однозначно».

Больше всего вопросов у участников совещания возникло во время обсуждения проблемы организации мусульманского кладбища. Глава города дал поручение начальнику управления архитектуры и градостроительства Андрею Солтысу в течение апреля определить возможное место для размещения вероисповедального кладбища.