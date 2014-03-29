Тагильчане, сегодня в 22:30 наступит Час Земли

Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

Стоит отметить, что «Час Земли» - это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.

Сегодня в 22:30 по местному сотни миллионов людей по всему миру ровно на один час выключат свет в знак того, что им не безразлично будущее планеты. В прошлом году акцию поддержали жители 5400 городов в 147 странах. Присоединяйтесь!