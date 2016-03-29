Банковские коллекторы, парализовавшие работу скорой помощи и суда Екатеринбурга, будут уволены

Инцидент произошёл ещё в феврале. Тогда телефоны станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса, Областной детской клинической больницы № 1, одного из судов и некоторых других организаций оказались парализованы из-за того, что на них поступал автоматический звонок с требованием вернуть деньги.