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Банковские коллекторы, парализовавшие работу скорой помощи и суда Екатеринбурга, будут уволены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банковские коллекторы, парализовавшие работу скорой помощи и суда Екатеринбурга, будут уволены

29 марта 2016, 14:45ОбществоПавел Щербина
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