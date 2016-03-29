Банковские коллекторы, парализовавшие работу скорой помощи и суда Екатеринбурга, будут уволены
29 марта 2016, 14:45ОбществоПавел Щербина
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Начальник отдела взыскания и инспектор по розыску – будут уволены из коммерческого банка. Причина: скандал, возникший из-за того, что автоинформирование коллекторов сорвало работу нескольких государственных учреждений.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл ещё в феврале. Тогда телефоны станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса, Областной детской клинической больницы № 1, одного из судов и некоторых других организаций оказались парализованы из-за того, что на них поступал автоматический звонок с требованием вернуть деньги.
СМИ подробно осветили произошедшее, тогда прокуратура провела собственную проверку. По её итогам прокуратура внесла представление руководству банка. После этого банк прекратил автоинформирование, а сотрудники, ответственные за инцидент, освободят свои должности в конце марта.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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