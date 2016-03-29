Корпорация «Уралвагонзавод» представила миру танковую мощь из Нижнего Тагила (ФОТО)
Накануне в Индии стартовала международная выставка вооружений DEFEXPO 2016. До конца месяца на выставке будут представлены последние военные разработки.
По мнению гендиректора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко, индийская выставка – прекрасная возможность познакомить потенциальных партнеров с последними достижениями и военной техникой. Однако подписывать контракты в Индии Сиенко не планирует.
Среди последних разработок одной из крупнейших российских корпораций - уникальный танковый комплекс дистанционного подрыва снарядов. Его характеристики существенно превосходят лучшие мировые образцы, отмечают на УВЗ.
Разработки российского предприятия высоко оценили представители Министерства обороны Индии и Египта.
А руководители «Уралвагонзавода», в свою очередь, оценили организацию и проведение мероприятия. На своей странице в соцсети замглавы корпорации Алексей Жарич написал, что индийская выставка уступает нижнетагильскому RAE-2015.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru