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Корпорация «Уралвагонзавод» представила миру танковую мощь из Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Корпорация «Уралвагонзавод» представила миру танковую мощь из Нижнего Тагила (ФОТО)

29 марта 2016, 14:05ОбществоТимофей Данилов
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