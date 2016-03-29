Меры по защите населения Нижнего Тагила обсудили сегодня на заседании антитеррористической комиссии (ФОТО)

По установленному графику, на 24 объектах ТЭК проводится проверка соблюдения требований антитеррористической безопасности. В их числе значится 21 котельная, Нижнетагильская нефтебаза, комплекс электросетевого хозяйства НТМК и электрическая подстанция. Все эти объекты окружены забором, хорошо освещены, оборудованы «тревожной» кнопкой и системами видеонаблюдения и звукового оповещения. В случае обнаружения нарушений в безопасности, последние устраняются в штатном порядке, рассказал Алексей Репин, начальник отделения вневедомственной охраны.

В свою очередь, транспортный прокурор Игорь Сапрыкин рассказал о 25 учениях, которые прошли на станции «Смычка», локомотивных депо и других объектах железной дороги. Он также сообщил о высоком уровне защиты населения на вокзале Нижнего Тагила, где на период ремонта были вдобавок усилены меры безопасности.

Не остались забыты и работники общественного транспорта Нижнего Тагила. Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко рассказал о том, что с водителями и кондукторами постоянно проводят инструктаж о поведении в нештатных ситуациях.

Кроме того, ведется работа, препятствующая распространения идеологии терроризма.