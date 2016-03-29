Одну из управляющих компаний Нижнего Тагила подозревают в мошенничестве: полиция начала проверку

УК имеет договор на проведение расчетов и выставление квитанций с ОАО «РЦ Урала», но, как сообщает Администрация города, некоторое время назад жильцы стали получать квитанции об оплате коммунальных услуг от других организаций.

Это вызвало подозрения в организации мнимых сделок с целью присвоения денежных средств. С этими подозрениями представители Администрации Нижнего Тагила направились в полицию.

Да, заявление поступило. В настоящее время проводится проверка. Какие-то результаты мы сможем представить после принятия процессуального решения объяснили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Руководство УК, к сожалению, не смогло оперативно прокомментировать ситуацию:

Директора сейчас нет. Сегодня он не сможет с вами поговорить сказали журналистам TagilCity.ru в приемной УК ООО «Управление».

Администрация Нижнего Тагила призывает тагильчан к бдительности. Особое внимание рекомендуется уделять новым квитанциям от организаций, от которых ранее они не поступали. Со своими вопросами о квитанциях тагильчане могут обращаться в «Расчётный центр Урала» или в управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города по телефону 47-10-66.

TagilCity.ru напоминает о том, что совсем недавно в одном из домов, обслуживаемых УК ООО «Управление», производилась обработка от блох. Часть жильцов была возмущена несвоевременным оповещением о предстоящей процедуре.