Свердловские сотрудники «Почты России» во время паводка будут доставлять корреспонденцию на катерах и вертолетах
29 марта 2016, 09:30ОбществоТимофей Данилов
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Чтобы жители отдаленных населенных пунктов области получали письма, пособия и пенсию в срок, во время весеннего паводка «Почта России» расширяет способы доставки.
По сообщению пресс-службы оператора связи, в арсенал работников почтамта войдут катера, паромы и вертолеты. Альтернативные почтовые маршруты, в обход временно размытым дорогам, были вынуждены пересмотреть 4 почтамта Свердловской области.
Почтовики, работающие в опасных районах, оснащены спецодеждой, обувью и водонепроницаемой упаковкой для документов. Помимо почты и пенсии, планируется доставлять продукты питания и средства первой необходимости.
Такой необычный способ доставки продолжится до начала мая - пока паводок не спадет.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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