Свердловские сотрудники «Почты России» во время паводка будут доставлять корреспонденцию на катерах и вертолетах

По сообщению пресс-службы оператора связи, в арсенал работников почтамта войдут катера, паромы и вертолеты. Альтернативные почтовые маршруты, в обход временно размытым дорогам, были вынуждены пересмотреть 4 почтамта Свердловской области.

Почтовики, работающие в опасных районах, оснащены спецодеждой, обувью и водонепроницаемой упаковкой для документов. Помимо почты и пенсии, планируется доставлять продукты питания и средства первой необходимости.

Такой необычный способ доставки продолжится до начала мая - пока паводок не спадет.