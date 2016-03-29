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Свердловские сотрудники «Почты России» во время паводка будут доставлять корреспонденцию на катерах и вертолетах
Сюжеты:
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Свердловские сотрудники «Почты России» во время паводка будут доставлять корреспонденцию на катерах и вертолетах

29 марта 2016, 09:30ОбществоТимофей Данилов
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