Тагильские добровольцы снова помогают пенсионерам (ФОТО)
29 марта 2016, 11:35ОбществоТимофей Данилов
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Вчера активисты «Союза добровольцев России» посетили пожилую тагильчанку.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пенсионерка Варвара Гаёва обратилась за помощью в социальную службу города. Женщина, в силу возраста и здоровья, не может сама содержать квартиру, а также ходить за покупками в магазин.
Активисты помогли пожилой тагильчанке решить бытовые дела: купили продукты питания, вымыли полы и посуду. Как отметают сами добровольцы, такая помощь пожилым людям хоть немного, но разгружает социальные службы.
Несколько недель назад неравнодушные тагильчане навестили одинокого пенсионера из поселка Горноуральский.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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