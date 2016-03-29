Уральцы стали больше звонить и отправлять SMS

Если виртуальный вес одной печатной книги равен 2,5 МБ, «интернет-аппетиты» уральцев в 200 раз превысили самую крупную библиотеку мира в США. По-прежнему популярны традиционные способы общения – клиенты «МегаФона» стали больше звонить и отправлять текстовые сообщения.

Мы построили свыше тысячи новых объектов связи, модернизировали более 60% базовых станций, что помогло в два раза увеличить скорость передачи данных. За счет премиального качества услуг и доступных цен число наших клиентов к концу года выросло на 5% и составило 6,166 миллионов человек. В условиях усилившейся конкуренции это лучшее доказательство привлекательности нас как оператора связи рассказал директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко.

Главным событием в маркетинговой политике стал запуск тарифов «Все включено». Полный безлимит внутри сети «МегаФон» по России и действие в поездках по стране делают это предложение остро актуальным в период возрастающей популярности внутреннего туризма.

Трендом на бизнес-рынке стал интерес к M2M-сервисам, которые управляют удаленными объектами – банкоматами, счетчиками ЖКХ, транспортом и пр. Количество SIM-карт в оборудовании выросло на 117%, а выручка от данных услуг увеличилась на 56%.

Пальму первенства в оборудовании уверенно заняли бюджетные девайсы. Средняя цена «умного» телефона в салонах «МегаФона» за год составила 3,5 тысячи рублей. На этот ценовой диапазон пришлось 43% продаж смартфонов против 30% прошлого года. Средняя цена планшета снизилась на 30% и составила 4 498 рублей. За покупки жители региона предпочли расплачиваться сразу – доля оформленных кредитов составила всего 14%.