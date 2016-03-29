В центре Нижнего Тагила снесены два незаконных павильона: в этом году та же судьба ждёт ещё 50 объектов (ФОТО)
29 марта 2016, 09:55ОбществоПавел Щербина
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Ликвидация торгового комплекса, расположенного рядом с жилым домом на проспекте Строителей, 12, началась вчера. Полностью расчистить место от элементов конструкций планируется к концу недели.
Сюжеты: Нижний Тагил
Павильоны были возведены более 10 лет назад на арендованной у города земле. Срок аренды давно истёк, но владелец не спешил демонтировать павильоны. Администрация Нижнего Тагила подала в суд и выиграла дело. Снос производится с разрешения суда.
Администрация Нижнего Тагила сообщает о том, что в этом году планируется снести около 50 подобных объектов.
TagilCity.ru напоминает о том, что снесённым в прошлом году остановочным комплексам, которые не вписывались в городскую архитектуру, так и не было построено замены.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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