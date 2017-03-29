Директор закрывшегося телеканала «Ермак» Андрей Муринович не выплатил экс-сотрудникам зарплату и пропал
В Екатеринбурге прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту невыплаты заработной платы и расчета журналистам недавно закрывшегося телеканала «Ермак».
На контроле ситуацию держит депутат Госдумы Андрей Альшевских, сообщает Е1. Директор телеканала Андрей Муринович, который до последнего времени являлся депутатом городской думы Нижнего Тагила, сейчас скрывается.
Ранее заявления о фактах невыплаты зарплаты поступили в Ленинскую прокуратуру Екатеринбурга. Однако, как заявляет Альшевских, проверка исполнения трудового законодательства была проведена надзорным органом халатно. Сейчас делом занимается областная прокуратура.
На данный момент не получается установить сведения о месте пребывания Муриновича, пишет Регнум. По месту прописки и по месту регистрации юридического лица его обнаружить не удалось.
Кроме того, в отдел полиции №5 в Екатеринбурге направлено заявление об установлении местонахождения Муриновича. Как сообщают правоохранители, Муринович ранее сложил с себя обязанности директора организации, и разбираться с образовавшимися долгами не планирует. Однако на момент образования задолженности по зарплатам он еще занимал данную должность.
Муринович возглавил «Ермак» осенью прошлого года, с того момента у компании начались большие проблемы с финансированием, а в феврале текущего года телеканал официально сообщил о прекращении вещания.
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