Директор закрывшегося телеканала «Ермак» Андрей Муринович не выплатил экс-сотрудникам зарплату и пропал

На контроле ситуацию держит депутат Госдумы Андрей Альшевских, сообщает Е1. Директор телеканала Андрей Муринович, который до последнего времени являлся депутатом городской думы Нижнего Тагила, сейчас скрывается.

Ранее заявления о фактах невыплаты зарплаты поступили в Ленинскую прокуратуру Екатеринбурга. Однако, как заявляет Альшевских, проверка исполнения трудового законодательства была проведена надзорным органом халатно. Сейчас делом занимается областная прокуратура.

На данный момент не получается установить сведения о месте пребывания Муриновича, пишет Регнум. По месту прописки и по месту регистрации юридического лица его обнаружить не удалось.

Кроме того, в отдел полиции №5 в Екатеринбурге направлено заявление об установлении местонахождения Муриновича. Как сообщают правоохранители, Муринович ранее сложил с себя обязанности директора организации, и разбираться с образовавшимися долгами не планирует. Однако на момент образования задолженности по зарплатам он еще занимал данную должность.

Муринович возглавил «Ермак» осенью прошлого года, с того момента у компании начались большие проблемы с финансированием, а в феврале текущего года телеканал официально сообщил о прекращении вещания.