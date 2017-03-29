Екатеринбуржец задолжал по алиментам 400 тысяч рублей и лишился грузовика с рефрижератором

Как пишет «Вечерний Екатеринбург», приставам удалось установить, что на мужчину зарегистрирован грузовик с рефрижератором. ТС находится на территории города.

Автомобиль был обнаружен на территории одного из складов в неисправном состоянии. Как показали третьи лица, должник пребывал в Екатеринбурге, осуществлял ремонт грузовика и планировал после этого покинуть город.

Автомобиль был арестован, он остался у собственника, но без права пользования до момента погашения задолженности по алиментным платежам.