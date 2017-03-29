Екатеринбуржец задолжал по алиментам 400 тысяч рублей и лишился грузовика с рефрижератором
29 марта 2017, 12:00Общество
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35-летний житель Екатеринбурга задолжал 400 тыс. рублей по алиментам. Выплачивать задолженность мужчина не планировал и скрывался от судебных приставов, сообщая, что он сейчас не в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет «Вечерний Екатеринбург», приставам удалось установить, что на мужчину зарегистрирован грузовик с рефрижератором. ТС находится на территории города.
Автомобиль был обнаружен на территории одного из складов в неисправном состоянии. Как показали третьи лица, должник пребывал в Екатеринбурге, осуществлял ремонт грузовика и планировал после этого покинуть город.
Автомобиль был арестован, он остался у собственника, но без права пользования до момента погашения задолженности по алиментным платежам.
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