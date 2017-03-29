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Митинг сотрудников общественного транспорта в Екатеринбурге собрал около 200 человек (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Митинг сотрудников общественного транспорта в Екатеринбурге собрал около 200 человек (ФОТО)

29 марта 2017, 10:40Общество
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