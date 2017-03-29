Митинг сотрудников общественного транспорта в Екатеринбурге собрал около 200 человек (ФОТО)

Как сообщает Е1, работники жалуются, что все влезли в долги и кредиты, у многих дети, ипотека, люди находятся за чертой бедности, зарплату либо выдают частями, либо задерживают на несколько месяцев.

На митинге присутствовали не только кондукторы и водители, но и другие работники. Например, бухгалтер одной из транспортных организаций заметила, что если водителям платят хоть какие-то деньги, чтобы они выходили на маршрут, то про бухгалтеров забыли совсем.

По данным полиции, в митинге приняли участие более 200 человек, все прошло без инцидентов и в рамках закона. Стоит отметить, что ни один руководитель транспортных предприятий Екатеринбурга на встречу с разгневанными сотрудниками не пришел.

Напомним, транспортники обратились в прокуратуру с просьбой взять на контроль ситуацию с задержками заработной платы, было подано несколько судебных исков.

Фото: Алексей Бакушев / Е1.RU