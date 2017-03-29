Первая репетиция Парада Победы в этом году прошла в Екатеринбурге
29 марта 2017, 12:40Общество
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29 марта в Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы. Техника проехала по Вторчермету. Очевидцы стали делать фотографии и делиться ими в соцсетях.
Сюжеты: Екатеринбург
Администрация города заранее утвердила график проведения репетиций для всех районов города. Финальная репетиция состоится ночью с 5 на 6 мая.
Не все жители Екатеринбурга испытывают восторг при виде мощных боевых машин, «гуляющих» по городу. Многие возмущены, что техника едет без резиновых накладок на гусеницах и портит дорожное покрытие, сообщает Накануне.ру. Также многие горожане высказали недовольство тем, что им предстоит почти два месяца страдать из-за перекрытого движения.
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