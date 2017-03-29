Первая репетиция Парада Победы в этом году прошла в Екатеринбурге

Не все жители Екатеринбурга испытывают восторг при виде мощных боевых машин, «гуляющих» по городу. Многие возмущены, что техника едет без резиновых накладок на гусеницах и портит дорожное покрытие, сообщает Накануне.ру. Также многие горожане высказали недовольство тем, что им предстоит почти два месяца страдать из-за перекрытого движения.