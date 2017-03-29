Социальные сети станут новой площадкой патриотического воспитания молодежи в России
29 марта 2017, 14:35Общество
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Минобрнауки РФ заказало подрядчику разработку стратегии для развития темы патриотического воспитания в популярных соцсетях.
Новый проект Минобрнауки направлен на работу с российской молодежной аудиторией для развития патриотического воспитания при помощи современных интернет-технологий.
Как сообщает газета «Известия», исполнитель заказа должен разработать действенные способы для привлечения новой аудитории министерства. В настоящее время она составляет более 300 000 человек.
Объявленная цена контракта – 8 млн рублей. Эксперты считают ее небольшой, но при этом понимают, что топовые блоггеры не будут работать бесплатно, размещая контент на своих площадках.
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