Учитель-инвалид из Березовского жалуется на издевательства со стороны руководства школы (ВИДЕО)

Как сообщают «Европейско-Азиатские новости», педагогу-инвалиду из школы № 30 в Березовском не дают вести биологию и буквально выживают из школы. Все потому, что химию, биологию и географию ведет завуч школы, которая не имеет педагогического образования.

Женщину отправили сидеть в коморку, где есть только стол и стул, помещение находится на втором этаже, инвалид с трудом добирается до туалета, который располагается на первом этаже. Обедом женщину не обеспечивают и создают невыносимые для работы условия.

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Отношения между педагогом-инвалидом и руководством школы обострились после того, как она обратилась к властям с жалобой на антисанитарию и нарушение трудового законодательства в данном учебном заведении.

На днях ей вручили уведомление о сокращении.