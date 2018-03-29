Екатеринбургский депутат Госдумы предложил чипировать трудовых мигрантов
29 марта, 23:15Общество
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На своей странице в Facebook представитель от Екатеринбурга в Государственной думе РФ Максим Иванов предложил чипировать трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию.
Сюжеты: Екатеринбург
Депутат предлагает выдавать каждому мигранту браслет со специальным чипом. В нём будет храниться информация о сроках прибытия, принимающей стороне и другие важные сведения. Нововведение позволит, по мнению Максима Иванова, повысить эффективность контроля в сфере миграции.
Как сообщает «Ura.ru», за 2017 год на территории России сотрудниками МВД было выявлено свыше 136 тыс. правонарушений, совершенных иностранными рабочими.
Ранее стало известно о том, что на обсуждении в Госдуме находится законопроект согласно которому на принимающую сторону будет возложена ответственность за правонарушения, совершенные мигрантами.
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