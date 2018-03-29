Екатеринбургский депутат Госдумы предложил чипировать трудовых мигрантов

Депутат предлагает выдавать каждому мигранту браслет со специальным чипом. В нём будет храниться информация о сроках прибытия, принимающей стороне и другие важные сведения. Нововведение позволит, по мнению Максима Иванова, повысить эффективность контроля в сфере миграции.



Как сообщает «Ura.ru», за 2017 год на территории России сотрудниками МВД было выявлено свыше 136 тыс. правонарушений, совершенных иностранными рабочими.



Ранее стало известно о том, что на обсуждении в Госдуме находится законопроект согласно которому на принимающую сторону будет возложена ответственность за правонарушения, совершенные мигрантами.