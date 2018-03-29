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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургский депутат Госдумы предложил чипировать трудовых мигрантов

29 марта 2018, 23:15Добавить новость
город,Екатеринбург,проверка,Свердловская область,чиновники,Госдума,депутат,мигранты,трудовые мигранты
На своей странице в Facebook представитель от Екатеринбурга в Государственной думе РФ Максим Иванов предложил чипировать трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию.

Депутат предлагает выдавать каждому мигранту браслет со специальным чипом. В нём будет храниться информация о сроках прибытия, принимающей стороне и другие важные сведения. Нововведение позволит, по мнению Максима Иванова, повысить эффективность контроля в сфере миграции.

Как сообщает «Ura.ru», за 2017 год на территории России сотрудниками МВД было выявлено свыше 136 тыс. правонарушений, совершенных иностранными рабочими.

Ранее стало известно о том, что на обсуждении в Госдуме находится законопроект согласно которому на принимающую сторону будет возложена ответственность за правонарушения, совершенные мигрантами.

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