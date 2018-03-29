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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка ради забавы «заминировала» Южный автовокзал

29 марта 2018, 08:30Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,МЧС,нарушение,пожар,пожарные,Свердловская область,транспорт,лжеминирование,лжеминерша,Южный автовокзал
В столице Урала была задержана 40-летняя женщина, которая ночью 17 марта сообщила о минировании Южного автовокзала. Информация, к счастью, оказалась ложной.

В тот день на место прибыли оперативники, взрывотехники, спасатели и медики. Из помещений специалисты эвакуировали порядка тридцати человек, в том числе сотрудников Южного вокзала. В ходе осмотра подозрительных предметов найдено не было.

Днём 17 марта сотрудники полиции после оперативно-розыскных мероприятий провели задержание подозреваемой. Ей оказалась безработная сорокалетняя женщина, которая ранее была судима за кражу. Дама призналась, что решила таким образом просто похулиганить, потому что ей было скучно после распития алкоголя. Горожанке грозит до трёх лет лишения свободы, передает «E1.ru».

В конце 2017 года в столице Урала прокатилась волна ложных минирований. Многие виновные были задержаны.

 
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