Это нельзя пропустить: Банк «НЕЙВА» открывает сезон турпутевок!
Апрель по-уральски — это только предчувствие весны. Не впадайте в весеннюю хандру, лучше уезжайте в отпуск. Банк «НЕЙВА» не сможет, конечно, выбрать за вас направление и купить путевку или билеты, но может вернуть обратно заметную часть расходов, потраченных на отпуск!
По статистике, весной турпутевки стоят дешевле среднего. Совершенно неважно, когда этим летом вы планируете отдыхать — в июне, июле или августе. А вот когда купить турпутёвку — важно. Приобретая путёвку в апреле, вы получите в мае до 3% кэшбэк «живыми» рублями без ограничения суммы выплаты, которые можете потратить, например, на понравившийся купальник или чемодан.
С картой Банка «НЕЙВА» вы можете покупать валюту по выгодному курсу, не выходя из дома.
Не везде в путешествии можно расплатиться картой? Не проблема — по картам Банка «НЕЙВА» снимайте без комиссии наличные в любых банкоматах по всему миру.
Полный пакет услуг с картой не только в путешествии, но и в рабочие будни: бесплатные межбанковские переводы, бесплатное пополнение карты и 5,75% годовых в рублях на остаток!
Узнать о всех категориях кэшбэка на отдых можно здесь.
Оформить дебетовую карту банка можно в любом офисе, онлайн на сайте, а также по круглосуточному многоканальному телефону 8−800−7000−213 (звонок из России бесплатный).
Банк «НЕЙВА». Желаем вам приятного отдыха!