Поджог мог стать причиной пожара в Кемерово (ФОТО)

Источник сообщает, что спасатели установили предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня», ей стал поджог. Очаг возгорания находился в детском сухом бассейне. Затем огонь перекинулся на скалолазную стенку, которая сделана из дерматина, что привело к моментальному распространению огня. Кроме того, от стенки начали отлетать пылающие куски.



Также причиной быстрого распространения огня стали натянутые над потолком игровой веревки, которые падали на мягкий пол, увеличивая площадь возгорания.



Свет в ТЦ погас из-за того, что огонь пережег провода. Вентиляция в здании работала исправно, из-за чего соседние помещения были задымлены достаточно быстро, сообщает Telegram-канал Mash.





Фото: Mash