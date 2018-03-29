-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
день: -8
вечер: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Поджог мог стать причиной пожара в Кемерово (ФОТО)

29 марта 2018, 09:35Добавить новость
пожар,Кемерово,зимняя вишня,поджог,причина,детский бассейн,огонь
СМИ назвали предварительную причину пожара в Кемерово – поджог в детском бассейне.

Источник сообщает, что спасатели установили предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня», ей стал поджог. Очаг возгорания находился в детском сухом бассейне. Затем огонь перекинулся на скалолазную стенку, которая сделана из дерматина, что привело к моментальному распространению огня. Кроме того, от стенки начали отлетать пылающие куски.

Также причиной быстрого распространения огня стали натянутые над потолком игровой веревки, которые падали на мягкий пол, увеличивая площадь возгорания.

Свет в ТЦ погас из-за того, что огонь пережег провода. Вентиляция в здании работала исправно, из-за чего соседние помещения были задымлены достаточно быстро, сообщает Telegram-канал Mash.

пожар,Кемерово,зимняя вишня,поджог,причина,детский бассейн,огонь 
Фото: Mash 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Глава Кемеровской области уволил вице-губернатора и главу внутренней политики региона
сегодня, 09:00
0 0
Пожары Нижнего Тагила. Где, что и почему горело в последние несколько лет? (ВИДЕО)
27 марта, 17:50
0 0
Путин: «Виновные в пожаре в Кемерово будут наказаны» (ФОТО)
27 марта, 14:45
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 325
Подписаться на новости