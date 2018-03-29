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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка из Греции 10 лет ищет сына в Екатеринбурге (ФОТО)

29 марта 2018, 06:05Добавить новость
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Десять лет назад 32-летний Вадим Шушанов пропал без вести. Брошенную машину, которая ему принадлежала, видели в центре Екатеринбурга. Поиски мужчины продолжает его мать, которая является жительницей греческого города Салоники.

Вадим Шушанов проживал с семьей в Тюмени. 14 июля 2008 он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Позже автомобиль, принадлежавший мужчине, видели в центре Екатеринбурга.

Поисками Вадима занимается его мать Светлана, проживающая в греческом городе Салоники. На протяжении 10 лет пенсионерка не теряет надежды найти Вадима. Долгое время о мужчине не было никакой информации. Лишь недавно к матери обратилась жительница Свердловской области.

По информации E1.ru, она представилась гражданской женой Вадима Шушанова и матерью его внебрачной дочери. При этом женщина сама ищет мужчину, но, по информации Светланы, на связь она выходит крайне редко, потому получить конкретных сведений от неё сложно.

В апреле 2018 года в Екатеринбург планирует приехать двоюродный брат Вадима, чтобы посетить городские приюты и психиатрические клиники. Он предполагает, что брат потерял память. Светлана верит, что сын по-прежнему жив.


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Фото: E1.ru
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