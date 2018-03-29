Поджог мог стать причиной пожара в Кемерово (ФОТО)

Источник сообщает, что спасатели установили предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня», ей стал поджог. Очаг возгорания находился в детском сухом бассейне. Затем огонь перекинулся на скалолазную стенку, которая сделана из дерматина, что привело к моментальному распространению огня. Кроме того, от стенки начали отлетать пылающие куски.