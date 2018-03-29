Собаки обыскали воспитанников станции юных натуралистов в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

У каждой породы собак есть своя специализация, по которой ее привлекают. Лабрадоры ищут наркотики, овчарки – взрывчатые вещества. В подготовке собак нужен вдумчивый подход. Необходимо самому обладать железной дисциплиной, чтобы воспитать ее в ком-то другом. Дисциплина и любовь к животным – самое главное.