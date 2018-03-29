Собаки обыскали воспитанников станции юных натуралистов в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

28 марта сотрудники полиции рассказали ребятам со станции юных натуралистов о воспитании и дрессировке собак, об их особенностях и о профессии кинолога.

У каждой породы собак есть своя специализация, по которой ее привлекают. Лабрадоры ищут наркотики, овчарки – взрывчатые вещества. В подготовке собак нужен вдумчивый подход. Необходимо самому обладать железной дисциплиной, чтобы воспитать ее в ком-то другом. Дисциплина и любовь к животным – самое главное.



Около года нужно серьезно заниматься с собакой, чтобы она стала другом и напарником. После этого животные получают возможность оставаться дома у сотрудников полиции. Дети удивились этой новости, отмечает Тагил-ТВ. Кое-кто из детей серьезно заинтересовался профессией кинолога.

Видео: Тагил-ТВ