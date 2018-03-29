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Новости Нижнего Тагила

Запись в детские лагеря на летние смены пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 8 апреля

29 марта 2018, 16:30Добавить новость
дети,здоровье,Нижний Тагил,школа,школьники,детский лагерь,летний лагерь

С 6 по 8 апреля пройдет запись в детские оздоровительные лагеря на летние смены в Нижнем Тагиле.

Можно отправить заявку с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через сайт образовательных услуг Свердловской области. С 6 апреля в школах будет работать компьютерный класс, где можно будет составить заявление и получить помощь.


Многофункциональные центры также будут принимать заявления. Записавшие детей в лагерь родители должны принести документы в пункты, расположенные в МБУ ДДО ГДДЮТ, МБУ ДДО ТДДТ и МАУ ДО ДДДЮТ.

Всего задействованы 9 лагерей. От родителей требуется оплатить 20 процентов цены путевки, льготники отдохнут бесплатно, пишет «Тагил-ТВ».

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