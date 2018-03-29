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Запись в детские лагеря на летние смены пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 8 апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Запись в детские лагеря на летние смены пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 8 апреля

29 марта, 16:30Общество
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