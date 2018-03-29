Жители Нижнего Тагила приглашаются к обсуждению проекта 2-й очереди парка «Народный»
29 марта, 12:45Общество
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Жители Нижнего Тагила приглашаются к обсуждению проекта 2-й очереди парка «Народный».
Сюжеты: Нижний Тагил
Следующим этапом строительства парка «Народный» станет проект зоны отдыха, расположенной от Красноармейской до Космонавтов.
На сайте Администрации Нижнего Тагила все желающие могут ознакомится с подробным проектом парка «Народный» и написать свои замечания и предложения.
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