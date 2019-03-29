60 тагильских подносов за 500 тысяч рублей купят свердловские власти
29 марта, 18:03ОбществоФото: tagilpodnos.ru
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Управление делами губернатора и правительство Свердловской области намерены купить 60 тагильских подносов. На эти цели из регионального бюджета выделят 474,4 тысячи рублей, информирует Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
Один тагильский поднос обойдется властям в 8 тысяч рублей. Требования к выполнению заказа конкретизированы: 30 металлических изделий должны быть квадратной формы, 30 – овальной.
Роспись подносов должна содержать уральские пейзажи по временам года. Рисунок весны будет отражать текущие ручьи, набухшие почки ивы и «сочную редкую зелень». Лето на подносах изобразят через сосны, березы, лиственницы, полевые и весенние цветы. Изображение осени создадут через оранжево-красные леса и тонкий лед на воде, зимы – снежное покрытие елей и сосен, а также прибрежных скал.
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