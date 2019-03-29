60 тагильских подносов за 500 тысяч рублей купят свердловские власти

Один тагильский поднос обойдется властям в 8 тысяч рублей. Требования к выполнению заказа конкретизированы: 30 металлических изделий должны быть квадратной формы, 30 – овальной.

Роспись подносов должна содержать уральские пейзажи по временам года. Рисунок весны будет отражать текущие ручьи, набухшие почки ивы и «сочную редкую зелень». Лето на подносах изобразят через сосны, березы, лиственницы, полевые и весенние цветы. Изображение осени создадут через оранжево-красные леса и тонкий лед на воде, зимы – снежное покрытие елей и сосен, а также прибрежных скал.