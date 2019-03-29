Генконсул Германии посетил ИК-47 в Каменске-Уральском
29 марта, 18:00ОбществоФото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль приехал в ИК-47 Каменска-Уральского для беседы с заключенным, экстрадированным из Германии, сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по региону.
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Кайль поинтересовался у осужденного об условиях содержания и осмотрел здание исправительного учреждения. В заключение встречи генконсул отметил соблюдение прав заключенных и достойные условия содержания.
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