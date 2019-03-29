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Генконсул Германии посетил ИК-47 в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Генконсул Германии посетил ИК-47 в Каменске-Уральском

29 марта, 18:00ОбществоФото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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