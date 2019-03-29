КЭФ-2019: российский экспорт получит господдержку

На конференции обсуждались новые механизмы господдержки, которая нужна для реализации приоритетного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщают “Новые известия”.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сказал, что на КЭФ была определена мера поддержки проектов, обладающих большим экспортным потенциалом. Организациям предоставят возможность использовать механизм льготного банковского страхования. Взамен компании должны гарантировать повышение конкурентоспособности как в России, так и в мире.

По словам гендиректора Российского экспортного центра Андрея Слепнева, сейчас российская продукция не имеет границ. Все ограничения существуют лишь в людских головах.