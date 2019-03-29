Пенсионные обещания и реальность: три факта о пенсиях в России

В то время, как в России объявили о повышении пенсионного возраста, на пенсионеров хлынул поток информации о грядущих нововведениях. Правительство обещало прибавку к пенсиям в 12 тысяч рублей, еще была информация о «двойных» пенсиях. До этого были пенсионные баллы и накопительная часть пенсии. 1 апреля вновь пройдет индексация пенсий.

«Новые Известия» собрали некоторые факты о пенсионных выплатах, которые могут помочь разобраться в нововведениях.

Повышение пенсии на 12 тысяч рублей

Эта сумма является накопительной за 12 месяцев года. То есть ежемесячная прибавка равна 1 тысяче рублей, что в год, соответственно, составит 12 тысяч. Однако ровно эту сумму тоже никто не получит, поскольку пенсионные выплаты были проиндексированы на 7,05%.

Данная надбавка действительна только для неработающих пенсионеров. Увеличивать пенсии на 1 тысячу рублей будут до 2024 года.

Индексация пенсий с 1 апреля 2019 года

Индексация коснется тех, у кого размер пенсии ниже прожиточного минимума. По новой схеме размер надбавки трактуется как разница между новым прожиточным минимумом и прошлогодней пенсией.

Двойные пенсии

На двойную пенсию имеют право участники ВОВ, военные, получившие травмы во время несения службы, родители и вдовы погибших военнослужащих, летчики-испытатели, космонавты, чиновники, чернобыльцы и их нетрудоспособные члены семьи, потерявшие кормильцев, ликвидаторы аварии на «Маяке».

Пока никаких нововведений по этому пункту не предвидится.