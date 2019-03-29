«Россети» демонстрируют рост финансовых показателей

Доналоговая прибыль (EBITDA) превысила триста пять миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 124,7 млрд рублей, увеличившись на 3,5 млрд рублей, в сравнении с результатами предыдущего года. Вместе с тем, уменьшилась и нагрузка по долгам, за счет повышения денежного потока свыше чем на 18 млрд рублей. В результате, в прошлом году средняя цена долгового портфеля холдинга оказалась около 7%, а показатель Чистый долг/EBITDA составил 1,42х (1,55х в 2017 году). На данный момент нагрузка Группы находится на оптимальном уровне.

Кроме того, международные рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Standard&Poor’s повысили долгосрочные рейтинги кредитоспособности компании до инвестиционного уровня «Baa3» и «BBB-». Об этом пишут «Новые известия».

Так, глава холдинга Павел Ливинский отметил, 2018 год для компании был переломным: были определены приоритеты развития ”Россетей”, а также в разработку взято направление полной отраслевой цифровизации к 2030 году. Он также подчеркнул, что компания осуществляет деятельность по объединению электросетевых активов и продвигает вопрос о законодательной регламентации соглашений о долгосрочных тарифах в регионах. Ливинский акцентировал внимание на регуляторных изменений, которых уже удалось достичь компании, что способствует повышению финансово-экономической позиции “Россетей”.