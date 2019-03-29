«Россети»: Красноярск первым в стране получит две цифровые ПС

Перспективы цифровизации Сибири разобрали новый руководитель МРСК Сибири Павел Акилин, генеральный директор группы компаний “Россети” Павел Ливинский и полномочный представитель президента в регионе Сергей Меняйло.

Программа интегрирования цифровых технологий в сибирских электросетях реализуется, в первую очередь, в виде создания Цифрового центра управления сетевым комплексом. Это один из наиболее передовых центров России. Кроме того, этим летом запустят вторую станцию, которая называется “Молодежная”. Она снабжает электроэнергией практически весь центр Красноярска. Об этом 29 марта рассказали “Новые известия”.

Акилин отметил, что до Красноярска ни у одного из городов России не было две цифровые подстанции.

Еще 14 прочих проектов цифровизации будет выделено благодаря 3 млрд рублей, которые до 2022 года выделят региону.

Ливинский рассказал о положительной динамике, которую 2 года подряд показывает МРСК Сибири.

В прошлом году филиал заработал 0,8 млрд рублей и снизил энергетические потери сети практически на 8%. Кроме того, удалось снизить средний показатель перерыва электрического снабжения на более чем 21%. Упало на 86% и число просроченных соглашений на льготное технологическое присоединение к электросети МРСК. А к концу ближайшего лета ожидается полное выполнение обязательств.

Несмотря на то, что основной целью компании сейчас является поддержание уже имеющегося темпа развития, Ливинский отметил, что холдинг все же имеет потенциал и для сильного импульса вперед.

Группа компаний планирует к 2024 году достигнуть 65% автоматизации электросетей и замену 50% устройств учета энергопотребления на интеллектуальные приборы.

О том, что МРСК Сибири еще в 2016 году была вся в кредитах и отрицательной прибыли, напомнил Меняйло.