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«Россети»: Красноярск первым в стране получит две цифровые ПС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Россети»: Красноярск первым в стране получит две цифровые ПС

29 марта, 22:58ОбществоФото: rosseti.ru
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