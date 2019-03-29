«Россети» сменили руководство «дочек» на Кавказе и в Сибири

Руководство компании «Россети» объявило о кадровых перестановках сразу в двух регионах ответственности. На посту главы ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова, который теперь возглавляет МРСК Северного Кавказа, сменил Павел Акилин.
Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский отметил, от Акилина ждут высоких темпов развития сетевого комплекса. Глава компании напомнил, что оба управленца имеют серьезный опыт работы в энергетики, сомневаться в их профессионализме не приходится.
Продвижение по карьерной лестнице они начали с рабочих должностей, поэтому досконально знают техпроцесс, сообщают «Новые известия».
Павел Акилин трудится в компании уже более 20 лет. Сначала был машинистом-обходчиком оборудования турбин в ОАО «Удмуртэнерго», вырос до руководителя. В 2017 году он полгода был заместителем генерального директора в МРСК Сибири, затем сентября стал первым заместителем главы «Россетей». Он отвечал за экономику и финансы, инвестиции, тарифообразование и техприсовединение.
Его коллега Иванов работает в энергетике уже больше 25 лет. В Сибирском регионе он показал себя как эффективный управленец: за 2,5 года эта территория перестала быть убыточной. Зимняя Универсиада в Красноярске подтвердила его многолетний опыт. Она прошла без перебоев в электроснабжении благодаря профессионализму сотрудников МРСК и грамотной подготовке оборудования к Играм. Под руководством Иванова в СибФО запустили первую цифровую подстанцию и Центр управления сетями. Работал руководитель и в южном регионе – в Сочи. Павел Ливинский убежден, что Иванов справится с обязанностями, ему удасться вывести энергетику Северного Кавказа на новый уровень.
Ливинский подчеркнул, что главная задача сейчас – продолжить заданный курс развития МРСК Сибири. У топ-менеджеров есть возможности для карьерного роста, однако новым руководителям придется обеспечить дальнейший рост показателей эффективности. Особое внимание нужно уделить развитию «умных» технологий.