«Россети» сменили руководство «дочек» на Кавказе и в Сибири

Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский отметил, от Акилина ждут высоких темпов развития сетевого комплекса. Глава компании напомнил, что оба управленца имеют серьезный опыт работы в энергетики, сомневаться в их профессионализме не приходится.

Продвижение по карьерной лестнице они начали с рабочих должностей, поэтому досконально знают техпроцесс, сообщают «Новые известия».

Павел Акилин трудится в компании уже более 20 лет. Сначала был машинистом-обходчиком оборудования турбин в ОАО «Удмуртэнерго», вырос до руководителя. В 2017 году он полгода был заместителем генерального директора в МРСК Сибири, затем сентября стал первым заместителем главы «Россетей». Он отвечал за экономику и финансы, инвестиции, тарифообразование и техприсовединение.

Его коллега Иванов работает в энергетике уже больше 25 лет. В Сибирском регионе он показал себя как эффективный управленец: за 2,5 года эта территория перестала быть убыточной. Зимняя Универсиада в Красноярске подтвердила его многолетний опыт. Она прошла без перебоев в электроснабжении благодаря профессионализму сотрудников МРСК и грамотной подготовке оборудования к Играм. Под руководством Иванова в СибФО запустили первую цифровую подстанцию и Центр управления сетями. Работал руководитель и в южном регионе – в Сочи. Павел Ливинский убежден, что Иванов справится с обязанностями, ему удасться вывести энергетику Северного Кавказа на новый уровень.