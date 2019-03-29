Сбербанк объявил о победе российской технологии в области распознавания лиц

Технология стала лучшей в мире по результатам конкурса ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge, в финале которого сошлись 25 команд из разных мировых держав. При этом результат Liveness оказался в 1,5 раза выше, чем у занявшего вторую строчку рейтинга проекта.

Самым главным преимуществом российской технологии пред аналогами является ее способность различать человека и его фотоснимок. Это не позволяет мошенникам получить доступ, размещая перед камерой фотографию пользователя.

Как прокомментировал победу вице-президент Сбербанка и глава дирекции по развитию экосистемы SberX Марк Завадский: «позитивный результат компании -разработчика в очередной раз подтвердил правильность выбранной банком стратегии».

До этого Liveness показала отличный результат во время тестов американского Национального института стандартов и технологий (NIST). Технология совершает минимальное число ошибок при распознавании лиц, тесты выявили среднее значение 0,002. При этом технология требует значительно меньшего объема памяти при большей, чем у конкурентов, производительности.