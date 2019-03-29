В Екатеринбурге перед судом предстанут трое похитителей 14 автомобилей

По версии следствия, в период с октября 2016 года по апрель 2018 года трое мужчин в Екатеринбурге похитили 14 автомобилей и совершили покушение на угон еще одного авто. Злоумышленники угоняли преимущественно отечественные машины, сумма ущерба составила 3,3 миллиона рублей.

Мужчины открывали автомобили при помощи заточенного металлического стержня, взламывали замок зажигания и угоняли машины. Действовала банда преимущественно в темное время суток. Один из них вскрывал и заводил транспортное средство, а двое поблизости наблюдали за окружающей обстановкой.

В одном из случаев злоумышленников чуть было не поймал владелец авто, заставший их за преступными действиями. Двое мужчин сразу убежали, а третий смог завести авто и скрыться на глазах у владельца транспортного средства.