Подозреваемый во взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске арестован на два месяца

Собеседник агентства уточнил, что мужчина арестован до 26 мая 2020 года.

Происшествие произошло 26 марта. В результате погибли двое человек — женщина и подросток. Кроме того, двое несовершеннолетних получили ожоги и тяжелые травмы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Мужчину, подозреваемого в происшествии задержали 27 марта.