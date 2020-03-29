Подозреваемый во взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске арестован на два месяца
Сегодня, 15:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Магнитогорске суд 28 марта заключил под стражу на два месяца мужчину, которого подозревают во взрыве газа в жилом доме, произошедшего 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Собеседник агентства уточнил, что мужчина арестован до 26 мая 2020 года.
Происшествие произошло 26 марта. В результате погибли двое человек — женщина и подросток. Кроме того, двое несовершеннолетних получили ожоги и тяжелые травмы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Мужчину, подозреваемого в происшествии задержали 27 марта.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей