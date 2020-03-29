Патриарх Кирилл призвал россиян отказаться от посещения храмов из-за коронавируса
Сегодня, 15:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих граждан соблюдать предписания властей, обнародованные из-за коронавируса, и отказаться от посещения храмов, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Вместо этого он посоветовал молиться дома.
Кроме того, РПЦ с 30 марта по 5 апреля приостановила работу воскресных школ, приходских секций и кружков. Все высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.
Напомним, в России количество зараженных коронавирусом достигло 1534 человека, восемь из них скончались. При этом, заболевание диагностировано у 13 детей. В Свердловской области на данный момент подтверждено 24 случая заражения.
Карта распространения коронавируса в России
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