Патриарх Кирилл призвал россиян отказаться от посещения храмов из-за коронавируса

Кроме того, РПЦ с 30 марта по 5 апреля приостановила работу воскресных школ, приходских секций и кружков. Все высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.

Напомним, в России количество зараженных коронавирусом достигло 1534 человека, восемь из них скончались. При этом, заболевание диагностировано у 13 детей. В Свердловской области на данный момент подтверждено 24 случая заражения.